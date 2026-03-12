Sam Coffey llegó a Inglaterra como jugador de talla mundial, pero el Manchester City «retará» a la estrella de la selección femenina de Estados Unidos a ser más «impredecible»

Con Hasegawa actualmente ausente en la Copa Asiática, el impacto a corto plazo es evidente. Coffey tuvo su primera titularidad en la WSL en el último partido, aumentando sus minutos para estar preparada para desempeñar un papel más destacado en ausencia de la internacional japonesa. E incluso cuando Hasegawa regrese, la experiencia de Coffey, medallista de oro olímpica y campeona de la NWSL, será vital para que el City consiga su segundo título de liga.
A largo plazo, la incorporación de Coffey parece que va a ser aún más valiosa. Este es un equipo que ha dependido quizás demasiado de Hasegawa desde su llegada hace cuatro años, y la centrocampista de la selección estadounidense no solo puede ayudar a reducir esa dependencia, sino también a mejorar la profundidad de calidad del City, que busca dar un salto de calidad.
En medio de todo esto, Coffey tiene el potencial de llevar su juego a nuevas y diferentes cotas en un papel que buscará aprovechar un poco más sus habilidades ofensivas.