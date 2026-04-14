Sam Allardyce critica a Mikel Arteta por divulgar los «extraños» métodos de entrenamiento del Arsenal

Allardyce elogió la innovación, pero advirtió que hacer públicas tácticas «descabelladas» genera presión externa innecesaria. Comparó este enfoque con el estilo relajado de Guardiola y sugirió que la negativa de Arteta a dar más descanso a su plantilla refleja falta de confianza interna.

En el pódcast The Good, The Bad & The Football, Allardyce afirmó: «Está haciendo cosas raras. No me opongo a innovar, pero no hay que hacerlo público, como con los penaltis.

Ahora saca la IA durante los entrenamientos y lo muestra a la prensa. Me gusta innovar, pero mejor en privado; si no, puede volverse en tu contra. Alguien podría decir: “Has confundido a los jugadores con tanto invento”.

Lo mejor es hacer como Pep: darles cuatro días libres. Si no lo hace, es que no confía en sí mismo ni en su cuerpo técnico».



