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«Salir airoso»: James Trafford explica cómo afrontó una temporada «de altibajos» en el Manchester City, en la que perdió la titularidad ante Gianluigi Donnarumma
Trafford reflexiona sobre su papel en la plantilla
La segunda etapa de Trafford en el City ha sido una dura prueba de carácter tras un prometedor inicio de la temporada 2025-26. Tras reincorporarse al club procedente del Burnley en verano, tras una temporada estelar en la Championship, el internacional inglés disputó los tres primeros partidos del City en la Premier League. Sin embargo, su situación cambió cuando el club fichó al capitán de Italia, Donnarumma, procedente del París Saint-Germain, y Trafford pasó al banquillo en la máxima categoría.
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Enfoque en la resiliencia mental
A pesar de jugar poco, Trafford ha mantenido una actitud profesional y se ha centrado en su crecimiento personal bajo la tutela de Guardiola. El joven guardameta reconoce que, aunque su decisión del verano no ha salido como esperaba, la experiencia ha sido clave para madurar.
Al analizar su mentalidad y las lecciones de este año de transición, Trafford declaró a la BBC: «Ha sido una temporada con altibajos; no he jugado mucho y en verano tuve que decidir.
«Todos pensamos que, al tomar decisiones, buscamos el mejor resultado, y claro, este no ha sido el mejor, pero he intentado mejorar cada día y mantener una actitud positiva, ser feliz.
Ha sido un año de gran aprendizaje, así que me concentré en no dejar que esto afectara mi felicidad. He trabajado duro cada día para mejorar y salir adelante».
En busca del triplete nacional
Las actuaciones de Trafford en las copas resultan clave: dejó su portería a cero en la final de la Carabao Cup ante el Arsenal y detuvo un penalti de Mohamed Salah en la FA Cup. Gracias a ello, el City sigue vivo en la lucha por un segundo triplete nacional, ya que lidera la Premier League.
Sobre sus ambiciones para el final de la temporada y su deseo de ser convocado por Inglaterra, Trafford añadió: «Quiero entrar en la convocatoria; será una gran experiencia. Por ahora solo puedo jugar bien y dar lo mejor de mí. [Sobre el triplete] Ojalá lo consigamos; debemos ganar cada partido. Será difícil, pero tenemos un gran plantel y confiamos en lograrlo».
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La cita en Wembley y un futuro incierto
Se espera que Trafford sea titular en la semifinal de la FA Cup del sábado ante el Southampton, una nueva oportunidad clave para impresionar al seleccionador inglés, Thomas Tuchel, de cara al Mundial. Aunque es pieza clave en la lucha por los títulos del City, el interés del Aston Villa apunta a un posible traspaso este verano. Como Guardiola ya sugirió que el portero está en una situación «especial», estas últimas rondas coperas podrían ser su despedida a los 23 años.