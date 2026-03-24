Salah deja el Liverpool: ¿a dónde podría ir este verano? La MLS, la Liga Profesional de Arabia Saudí, y una fortuna de oeste a este

Es fácil imaginar que el futuro de Salah esté lejos de Europa, sobre todo porque las posibilidades de enfrentarse a «su» Liverpool son prácticamente nulas: resulta difícil imaginarlo con equipos de la talla del Barcelona (con un salario elevado para las arcas de un club que siempre está bajo la lupa) o del PSG (que desde hace un par de años apuesta por incorporar a jugadores jóvenes).

Ya en diciembre estuvo a punto de decir adiós tras su desahogo contra el técnico Slot, con quien afirmaba «no tener ya relación». Sobre él circulan rumores que apuntan al Al-Hilal de Simone Inzaghi en Arabia Saudí y, al otro lado del mundo, a San Diego en la MLS, Estados Unidos. Dos destinos, el occidental y el oriental, que le permitirían seguir siendo competitivo incluso a los 34 años, en una posición como la suya, la de extremo, que exige explosividad física.

Otra hipótesis, europea pero no de primer orden, es la Super Lig turca: también en la península anatolia hay clubes, sobre todo en Estambul, capaces de pagar salarios faraónicos como los 24 millones de euros que el Faraón ganaba en el Liverpool tras la última renovación hasta 2027, firmada en la primavera de 2025. Galatasaray, Fenerbahçe y Beşiktaş parten en segunda fila.