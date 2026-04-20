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Ryan Giggs pide al Manchester United que dé una segunda oportunidad al costoso fichaje de 72 millones de libras y valora a Michael Carrick
Carrick, candidato a un puesto fijo
Carrick regresó a Old Trafford en enero tras el cese de Ruben Amorim y ha estabilizado al equipo. Recientemente venció 1-0 al Chelsea en Stamford Bridge, lo que refuerza las opciones de Liga de Campeones del club. En el programa «Rio Ferdinand Presents», Giggs elogió el impacto de su excompañero en el estilo de juego. «Tiene personalidad y trabaja en silencio», afirmó. «Contra el City mostramos el estilo United: pases y movimientos constantes. Cuando el balón llega a los regateadores, suceden cosas; ahí hay que arriesgar».
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Recuperar la identidad de United
El galés destacó que Carrick implantó un estilo ofensivo más tradicional sin fichajes en el mercado de invierno. Las victorias ante City y Arsenal devolvieron la ilusión a la afición del United. Giggs cree que una pretemporada completa mostrará más mejoras bajo el liderazgo de Carrick.
«El United siempre se ha caracterizado por que ningún jugador sea más rápido que el balón; eso se vio en ese pequeño triángulo en el partido contra el City y eso fue tras solo unos días de entrenamiento», explicó. «Veamos qué puede hacer con una pretemporada y consiguiendo los jugadores que quiere».
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Una segunda oportunidad para Hojlund
Más allá del cuerpo técnico, Giggs habló del futuro de los cedidos. Sugirió que Marcus Rashford y Jadon Sancho deberían buscar un traspaso definitivo, pero sobre Hojlund, fichaje de 72 millones de libras que ha recuperado parte de su nivel en el Nápoles tras dos temporadas complicadas en Old Trafford, mostró dudas.
«Debe tomar decisiones importantes con jugadores como Marcus, Hojlund, Sancho y todos estos», señaló Giggs. Al preguntarle si conservaría a alguno del trío, añadió: «Quizá Hojlund. Creo que tuvo mala suerte al ser el único delantero centro del club».
La competencia por un puesto en el United
Giggs cree que Hojlund sufre por las expectativas y la falta de apoyo en ataque. Propuso que, si el United lo asociara con un delantero ambicioso como Benjamin Sesko, la sana competencia en los entrenamientos podría sacar lo mejor del jugador de 23 años.
«Todos esperaban que llegara y fuera genial. Creo que Sesko tendría más oportunidades y marcaría más goles», admitió Giggs. «Pero nunca se sabe: si tienes a dos delanteros jóvenes y con ganas, y les dices que se jueguen el puesto, el United siempre ha sido fuerte en eso. Los entrenamientos son más duros que los partidos; si tus centrales marcan a Sesko, la competencia está garantizada».