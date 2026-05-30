El defensa afirmó que los rumores, que ya afectaban a su vida personal y familiar, eran imposibles de ignorar. Las constantes noticias y chismes en Internet habían llegado a sus mayores, por lo que decidió responder públicamente.

Díaz escribió en Instagram: «Cuando mi abuelo de 85 años me pregunta si he engañado a mi novia porque lo ve en las noticias, trazo la línea. Maya y yo siempre nos hemos respetado; nunca cruzamos ese límite.

Una mentira repetida muchas veces puede parecer verdad, pero nunca la he engañado ni he tenido intención de hacerlo. Maya merece todo el respeto.

Las razones de nuestra ruptura son privadas; las afrontamos de manera madura. He guardado silencio porque mi vida personal me pertenece, pero mentir y distorsionar solo por clics es incorrecto. Respétame, respeta a Maya y entiende que una relación puede terminar sin traiciones.





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