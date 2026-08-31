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Ruben Amorim contempla un sorprendente reencuentro con un defensa del Manchester United mientras el AC Milan prepara un sensacional intento de última hora
Amorim busca un refuerzo defensivo
Según Tuttosport, el entrenador del Milan, Amorim, está explorando activamente la posibilidad de llevar a Yoro a San Siro. El técnico portugués, que recientemente tomó las riendas del gigante italiano, mantuvo supuestamente una larga reunión de cinco horas el sábado con los directores del Rossoneri Hendrik Almstadt y Bobby Gardiner para perfilar sus objetivos finales antes del cierre del mercado de fichajes.
El defensa de 20 años ha tenido problemas para encontrar regularidad tanto en su rendimiento como en su estado físico desde que llegó a Old Trafford en una operación de 52 millones de libras hace dos años. Una grave lesión de tobillo durante su campaña de debut frenó significativamente su desarrollo, y se ha visto en la periferia del once inicial con Michael Carrick.
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El futuro de Yoro en el United es incierto
La situación actual de Yoro en el Manchester United ha levantado sospechas, especialmente después de que se quedara sin jugar en la derrota del club en la jornada inaugural ante el Hull City. Aunque sí tuvo una aparición tardía contra el Ipswich Town, al entrar por Diogo Dalot en el minuto 73, parece haber perdido posiciones en el orden de preferencia.
A pesar de la falta de titularidades esta temporada, Yoro ha disputado 67 partidos con el Manchester United, con un balance de un gol y tres asistencias durante su etapa en el club. Sin embargo, el atractivo de un nuevo comienzo en la Serie A, a las órdenes de un entrenador que claramente admira su talento, podría resultar tentador.
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Ambición por la Champions League y emoción
Antes de que comenzara la actual temporada, Yoro expresó su enorme orgullo por representar al United en el escenario europeo. En declaraciones a la página web oficial del club, dijo: «Todos los jugadores del mundo quieren jugar en esta competición. Jugué la Conference League, la Europa League, y ahora voy a jugar la Champions League. Así que sí, creo que el paso es muy bueno. Es una competición con los mejores jugadores del mundo».
El defensa también señaló cómo sus compañeros habían alimentado la expectación por jugar bajo los focos. «Los otros chicos me han hablado de cuando entrenas con el balón de la Champions League y escuchas la música de la Champions League, es simplemente una atmósfera diferente a la de la liga», añadió. «Jugamos contra diferentes clubes de todo el mundo, así que [me han hablado] de la atmósfera y de la magia de esta competición».
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La agresiva estrategia de fichajes del Milan
El AC Milan ha sido uno de los clubes más activos de Europa este verano, con un gasto que ya supera los 128 millones de libras. El conjunto rossonero ha identificado tres áreas clave que quiere reforzar antes de que se cierre el mercado el martes: un mediapunta, un lateral izquierdo, con el barcelonista Alejandro Balde vinculado, y un defensa central.
Mientras que el propio Yoro no ha dado ninguna señal pública de que quiera dejar la Premier League, el panorama podría cambiar rápidamente si el Milan formaliza su interés. El gigante italiano busca construir una plantilla capaz de competir en múltiples frentes, y Amorim considera claramente que Yoro es un jugador que encaja en su plan táctico.
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