Según Tuttosport, el entrenador del Milan, Amorim, está explorando activamente la posibilidad de llevar a Yoro a San Siro. El técnico portugués, que recientemente tomó las riendas del gigante italiano, mantuvo supuestamente una larga reunión de cinco horas el sábado con los directores del Rossoneri Hendrik Almstadt y Bobby Gardiner para perfilar sus objetivos finales antes del cierre del mercado de fichajes.

El defensa de 20 años ha tenido problemas para encontrar regularidad tanto en su rendimiento como en su estado físico desde que llegó a Old Trafford en una operación de 52 millones de libras hace dos años. Una grave lesión de tobillo durante su campaña de debut frenó significativamente su desarrollo, y se ha visto en la periferia del once inicial con Michael Carrick.



