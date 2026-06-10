Roy Keane revela que mantuvo una «conversación madura» con Bruno Fernandes tras criticar al capitán del Manchester United mientras este intentaba batir el récord de asistencias de la Premier League

La tensión entre estas dos figuras del Manchester United se resolvió cuando Fernandes contactó con el exinternacional irlandés. En el último episodio del pódcast «Stick to Football» de Sky Bet, Keane confirmó que hablaron y dejaron atrás sus desacuerdos.

Dijo: «Hubo una reacción tras lo que dijimos en el podcast de hace unas semanas, por lo que dije sobre Bruno Fernandes, y él se puso en contacto conmigo para charlar. Así que le llamé y tuvimos una conversación muy agradable. Hablamos de todo. A veces, en podcasts o comentarios de partidos, se malinterpreta lo que dices y la gente se ofende. Mantuvimos una charla madura y agradable». Keane bromeó: «Se disculpó, le perdoné, nada más. Fue una buena charla».