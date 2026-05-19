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Roy Keane, «furioso», critica a Bruno Fernandes y a sus compañeros del Manchester United por su comportamiento «cirquense» ante el Nottingham Forest
Keane, furioso por la atención prestada al hito de Fernandes en cuanto a asistencias
El ex capitán del Manchester United criticó a la plantilla por destacar las estadísticas individuales de Fernandes en la victoria 3-2 sobre el Forest. En ese partido, Fernandes alcanzó 20 asistencias en la Premier League 2025-26, igualando el récord de Thierry Henry y Kevin De Bruyne.
«Estaba furioso por eso»
Sin embargo, Keane se enfureció por la reacción ante ese hito. En su intervención en el programa «The Overlap», criticó la atención prestada a la estadística de Fernandes, sobre todo después de que Bryan Mbeumo marcara. Keane expresó su frustración después de que su compañero de tertulia, Gary Neville, calificara el logro de Fernandes como un «logro enorme».
«Lo que escuché en el United el fin de semana me enfureció», admitió Keane. «Toda la charla sobre sus asistencias. Lo entrevistaron después del partido y todos, incluso los jugadores, hablaban solo de eso; el partido giró en torno a sus asistencias».
Keane critica la mentalidad de «espectáculo circense»
Keane afirmó que la atención sobre el récord personal de Fernandes muestra un problema de mentalidad en el equipo. Criticó que los jugadores celebraran más la asistencia que el gol marcado.
«Después del partido, en la entrevista, el capitán del Manchester United dijo: “Sí, quizá debí disparar en algunas ocasiones, pero les hice esos pases”», añadió. «Vaya. ¿Cómo puede ser la mentalidad de un futbolista que sale a un partido y habla de algún récord individual? Si ocurre, conseguirá todas esas estadísticas de todos modos, pero que se convierta en el punto principal del rendimiento del Manchester United durante el fin de semana...».
Me daba vergüenza ajena verlos. Todos fueron a felicitarlo por la asistencia, ¿y el que marcó el gol? No ganarán nada con esa mentalidad: encajan dos goles y todos se vuelven locos porque ha igualado un récord de asistencias. Es un circo».
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¿Y ahora qué?
A pesar del debate, se espera que Fernandes se mantenga concentrado en sus obligaciones en el campo. A los Red Devils aún les queda un partido de la Premier League, a domicilio contra el Brighton el 24 de mayo. Después, el mediapunta se enfocará en el Mundial de Norteamérica, tras ser convocado por Roberto Martínez.