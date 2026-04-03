Roy Hodgson gana su primer partido con el Bristol City en 44 años, mientras el veterano entrenador revela un mensaje especial de Sir Alex Ferguson

Es posible que Hodgson pensara que su carrera como entrenador había llegado a su fin tras más de dos años alejado de los terrenos de juego desde su salida del Crystal Palace. Sin embargo, los Robins le llamaron para ofrecerle un contrato de siete partidos, lo que le brindó la oportunidad de volver a Ashton Gate nada menos que 44 años después de que su primera etapa concluyera en 1982.

Aunque el Bristol City sigue en la mitad de la tabla de la Championship y ya no se juega casi nada esta temporada, esta reñida victoria por 2-1 sin duda devolverá algo de optimismo. El resultado rompió una decepcionante racha de cinco derrotas en seis partidos y le dio al veterano entrenador el comienzo perfecto para su misión de rescate a corto plazo.

En un hito extraordinario, Hodgson consiguió su primera victoria como entrenador del Bristol City en 44 años y 35 días, ya que su última victoria con el club se remonta al triunfo por 3-1 sobre el Preston en febrero de 1982.