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Ronald Koeman explica la ausencia de Jeremie Frimpong en el Mundial, mientras que el seleccionador de los Países Bajos incluye a Crysencio Summerville y Justin Kluivert en la convocatoria definitiva
Frimpong se queda fuera y Summerville es el elegido
Koeman excluyó a Frimpong de la convocatoria por motivos físicos y tácticos. El jugador del Liverpool ha sufrido una lesión recurrente en el isquiotibial durante la temporada en Anfield, lo que le ha limitado a solo 35 partidos en todas las competiciones —con dos goles y dos asistencias—, y le ha costado el billete de avión. Koeman fue sincero al explicar que prefiere al explosivo lateral de los Reds por la estrella del West Ham, Crysencio Summerville.
«Es cierto que se ha lesionado con bastante frecuencia esta temporada; contra Ecuador, salió como suplente, pero tuvo que volver a salir muy pronto», explicó Koeman. «Es un problema físico, pero también he elegido a otra persona para jugar en la banda derecha: Summerville. No me sorprende, ya que quería convocarlo en marzo. Me gusta ese tipo de jugador fiable. Puede jugar en la banda derecha, pero su ética de trabajo es excepcional».
- AFP
Los Países Bajos se enfrentan a decisiones difíciles en el centro del campo
La selección de los Países Bajos llega al torneo con el centro del campo mermado por las lesiones de ligamento cruzado anterior de Xavi Simons y Jerdy Schouten. A pesar de ello, Koeman rechazó convocar a los jóvenes Kees Smit y Luciano Valente y apostó por una defensa más sólida.
«Me hubiera encantado llevarlos a los dos, pero hay que decidir», admitió Koeman. «Sin Schouten, miras a tus centrocampistas y no puedes comparar a Smit o Valente con De Roon o Schouten. Él es un auténtico mediocentro defensivo, un cerrojo; Smit y Valente no lo son».
Dudas sobre Timber y convocatoria de Kluivert
El defensa del Arsenal Jurrien Timber sigue siendo duda física. Aunque está en la lista de 26, su presencia en la final de la Liga de Campeones del sábado ante el PSG y en el Mundial es muy dudosa. Koeman ya tiene en espera a Ian Maatsen y Lutsharel Geertruida por si Timber no demuestra su aptitud física en los próximos días. Por su parte, Justin Kluivert, del Bournemouth, ha regresado a tiempo al equipo tras su operación.
Sobre Kluivert, Koeman explicó: «Lo hemos convocado porque se ha recuperado bien de la operación. No ha jugado mucho, pero lo vimos entrenar dos días y me impresionó su forma. Aún tenemos dos semanas».
Sobre Memphis Depay, Koeman reconoció: «Hubiera preferido que tuviera más minutos. Se espera que sea titular esta noche con el Corinthians, así que veremos. Antes no estaba seguro de alinearlo en la Euro 2024, pero quizá haga las cosas de otra manera la próxima vez».
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El papel de Wout Weghorst
La elección de Wout Weghorst en lugar de Zian Flemming, autor de 11 goles en la Premier esta temporada, generó debate. Koeman defendió su decisión: Weghorst aporta un «factor de caos» único entre los delanteros holandeses.
«Tiene su papel en el equipo. Es muy útil en ese papel. No veo a nadie más que pueda hacerlo. En esos momentos del partido en los que puedes darlo entrada», explicó Koeman.
Holanda se medirá a Argelia en Róterdam y a Uzbekistán en Nueva York, antes de debutar en el Mundial contra Japón el 14 de junio. La Oranje integra el Grupo F junto a Túnez y Suecia.