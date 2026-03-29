Ronald Araujo revela que ha tenido una charla para aclarar las cosas con Phil Foden después de que la estrella del Manchester City fuera víctima de una entrada brutal durante el empate de Inglaterra con Uruguay

El defensa central uruguayo se vio envuelto en una polémica tras una dura entrada sobre Foden durante la segunda parte del partido disputado en Londres. A pesar de la intensidad de la entrada, en la que llegó tarde a por un balón suelto, Araujo insistió en que en ningún momento tuvo la intención de causar ningún daño físico al mediapunta del City.

En sus declaraciones a los periodistas tras el partido, Araujo explicó su versión de los hechos y confirmó que ya se había asegurado de que Foden se encontraba bien. «Hablé con él después del partido y me dijo que estaba bien», afirmó el defensa.

Más tarde añadió: «Estas cosas pasan en el campo. Mi intención no era causarle daño, solo quería llegar al balón. Foden lo sabe. Estoy contento porque no hay ningún problema».