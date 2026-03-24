Romelu Lukaku se retira de la convocatoria de Bélgica para los partidos amistosos contra la selección de Estados Unidos y México

Tras sus partidos amistosos contra Estados Unidos y México, los Diablos Rojos centrarán toda su atención en el Mundial, que se acerca a pasos agigantados. Encuadrada en el Grupo G, Bélgica se enfrenta a una serie de partidos muy reñidos a partir de mediados de junio. Comenzarán su andadura contra Egipto el 15 de junio, antes de medirse a Irán exactamente seis días después. Su último encuentro de la fase de grupos será contra Nueva Zelanda el 27 de junio. Para hacer frente a estos rivales internacionales tan diversos se necesitará una plantilla en plena forma y cohesionada, lo que explica por qué el cuerpo técnico está gestionando actualmente la preparación física de los jugadores con tanta cautela.