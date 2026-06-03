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Romelu Lukaku marcó su gol 90 con Bélgica en la victoria sobre Croacia en un amistoso previo al Mundial
Lukaku alcanza un hito
Bélgica dominó la primera parte en el Estadio Rujevica, con el centrocampista del Aston Villa Youri Tielemans confirmando su gran momento de forma. El primer gol llegó en el minuto 38, tras una intensa presión visitante. Jeremy Doku envió un centro que, tras varios rebotes, llegó a Tielemans. El centrocampista definió con calma para dar la ventaja a los Diablos Rojos.
En el 96’, Lukaku, con pocos minutos esta temporada en el Nápoles, recibió un pase de Vanaken y batió a Kotarski para sellar el 2-0.
- AFP
«Nacido para marcar goles»
El seleccionador belga, Rudi García, destacó que Romelu Lukaku presionó desde su ingreso al campo en el minuto 73. Aunque admitió ser exigente con su delantero, se mostró satisfecho con su impacto.
Concluyó: «Lukaku nació para marcar goles. Quizá podría haber aprovechado antes una ocasión, y es lógico ser más exigente con los grandes jugadores, pero entró bien y presionó al rival desde el primer momento. Todos estamos contentos por él y le respetamos. Ahora debe seguir trabajando con el cuerpo técnico para seguir mejorando».
García elogia el esfuerzo colectivo de Bélgica
García elogió la disciplina táctica y organización de su equipo durante todo el partido. Aunque Tielemans había adelantado a los visitantes en la primera parte, la estructura del equipo les permitió resistir la presión de Croacia, liderada por el incombustible Luka Modric.
«Jugamos bien contra Croacia», afirmó García. «La pausa para hidratarnos nos permitió hacer tres cambios tácticos que mejoraron nuestro juego. Pasamos por momentos difíciles, pero mantuvimos la portería a cero. El equipo defendió unido y no concedimos ocasiones claras, más allá del disparo al larguero».
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Últimos preparativos para el Mundial
A pocos meses del Mundial 2026, la victoria refuerza la confianza de Bélgica, que combina a veteranos como Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois con nuevos talentos. Los Diablos Rojos cerrarán su preparación ante Túnez antes de iniciar el camino en el Grupo G.
«Ha sido un partido importante antes del Mundial, y estamos contentos de haber vencido a un equipo tan fuerte como Croacia. Lo que más me ha impresionado ha sido el rendimiento colectivo del equipo, y las sustituciones no han afectado a nuestro rendimiento», añadió García.