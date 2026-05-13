Romelu Lukaku deja de nuevo el Nápoles, y el club de la Serie A espera una oferta para el verano, mientras el jugador se recupera de su lesión

Según La Gazzetta dello Sport, Lukaku y el Nápoles acordaron que el delantero deje las instalaciones del club y regrese a Bélgica para recuperarse en el centro técnico de la selección. La directiva autorizó su salida para evitar nuevas fricciones.

A diferencia de marzo, cuando una situación similar acabó en multa y tensión, ahora predomina la cooperación. Ambos saben que mantener una relación profesional es clave de cara al mercado estival, que podría definir su futuro.