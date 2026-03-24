Romano: «Sancho se marcha gratis, el Manchester United lo tiene claro. La verdad sobre la Juventus, la Roma y el Nápoles»

«En 2024 se planteó la posibilidad de fichar por la Juventus, antes de su llegada al Chelsea, una oportunidad que se repitió en 2025, cuando fueron los bianconeri quienes dieron un paso atrás por dudas relacionadas con aspectos de su carácter. En cambio, fue Sancho quien no se mostró receptivo ante la Roma, que había realizado valoraciones, mientras que el Nápoles se lo planteó a finales de mayo de 2025. En este momento, el equipo que se ha movido ha sido el Borussia Dortmund, donde Jadon ya ha jugado en dos ocasiones, pero se necesita una reducción salarial», concluye.