Roma, ya se ha dado luz verde al nuevo estadio: el siguiente paso y cuándo estará listo

Ahora se inicia la segunda fase del trámite administrativo, que culminará en la Conferencia de Servicios decisoria. Este paso debería conducir, siguiendo el procedimiento de la administración provisional, antes del verano a las autorizaciones definitivas necesarias para la apertura de la obra y el posterior inicio de los trabajos. La Conferencia —que, desde su puesta en marcha, puede durar unos cuatro meses— contará con el análisis del proyecto del estadio por parte de todos los organismos implicados. Además del Ayuntamiento, participarán también la Región, la Superintendencia y las empresas que podrían verse afectadas por las obras, como Acea, Italgas y Trenitalia. El objetivo es iniciar las obras con la colocación de la primera piedra el próximo año, con motivo del centenario de la Roma, con la esperanza de que, en el futuro, el estadio de Pietralata pueda incluirse entre los candidatos para albergar algunos partidos de la Eurocopa 2032.