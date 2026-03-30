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Emanuele Tramacere

Traducido por

Roma, una masa salarial demasiado elevada: los Friedkin quieren reducirla a 100 millones. Estos son los que podrían marcharse

Roma
Fichajes
G. Gasperini
P. Dybala
L. Pellegrini
M. Celik
Stephan El Shaarawi
E. Ferguson
A. Dovbyk
K. Tsimikas

Las restricciones presupuestarias de la UEFA obligan a replantearse la plantilla de la Roma de la que dispone Gasperini.

Independientemente de cómo termine la temporada de laRoma, con la lucha por una plaza en la Champions aún abierta frente a la Juventus y el Como, la estrategia financiera del club giallorosso cambiará drásticamente.


La familia Friedkin está presionando para que el club cumpla al 100 % con los límites impuestos por la UEFA en el acuerdo de conciliación del Fair Play Financiero, que concluirá al final de esta temporada, y, en consecuencia, está tratando de imponer una importante reducción de la masa salarial.


  • DE 140 A UN MÁXIMO DE 100 MILLONES

    Según informa el Corriere dello Sport, actualmente la Roma gasta unos 140 millones de euros brutos en los salarios de su plantilla. El objetivo fijado por la propiedad es bajar de los 100 millones de euros brutos en total.


    No obstante, si imaginamos una campaña de fichajes de verano que incorpore a la plantilla a los nuevos jugadores que Gasperini reclama a gritos, el recorte que los directivos giallorossi deberán plantearse será, por lo tanto, superior a 40 millones de euros brutos.

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  • ¿QUIÉN SE VA? LOS EXCEDENTES

    Para completar esta política y cumplir con la «Squad Cost Rule», es decir, la norma de la UEFA que establece que el coste de la plantilla no debe superar el 70 % de los ingresos, se trabajará en dos frentes.


    El primero es el de los jugadores que Gasperini no considera útiles para su proyecto. En esta lista se incluyen también jugadores de gran peso económico como Tsimikas y Ferguson (que están cedidos en Trigoria) y que ganan respectivamente 4,6 y 3,3 millones de euros por temporada, pero sobre todo Dovbyk, que gana más de 6 millones de euros al año.

  • ¿QUIÉN SE VA? LOS JUGADORES CUYO CONTRATO EXPIRA

    A los futbolistas que hay que vender o cuyos contratos no hay que renovar hay que sumar también los casos de aquellos jugadores cuyo contrato vence el 30 de junio de 2026, es decir, al final de esta temporada. Se trata de contratos importantes y de gran peso, como los de Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy y Zeki Celik. Sumando sus respectivos salarios se llega a una cifra de 30 millones de euros, con la decisión que parece ya tomada para el argentino, mientras que persisten las dudas para todos los demás a pesar de que las negociaciones se encuentran actualmente congeladas.

  • ¿CÓMO SE SUSTITUIRÁN?

    Por lo tanto, es posible recortar gastos para ajustarse a esa cifra clave de los 100 millones, pero independientemente de quién acabe abandonando Trigoria y de las posibles plusvalías que se cierren antes del 30 de junio para cumplir con el límite de un déficit agregado que no supere (según las previsiones de la Roma) los -60 millones de euros, la pregunta que incluso el propio Gasperini se está planteando es: ¿cómo serán sustituidos?


    Muchos de los nombres citados son potencialmente titulares de esta plantilla, que también deberá intentar rescatar a Malen antes del 30 de junio. Si se marchan jugadores con salarios elevados, deberán ser sustituidos por jugadores con salarios mucho más modestos. La decisión tomada en invierno de apostar por jóvenes como Robinio Vaz y Venturino va en esta dirección y, con toda probabilidad, no cambiará. Las tensiones entre Gasperini y la propiedad parten todas de aquí.



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