«Si él siempre tiene estas situaciones claras y definidas, significa que el equipo está trabajando bien. El equipo ha hecho su partido: en la primera parte hemos presionado bien los pases largos de su portero y en la segunda aún mejor; luego, el Como ha dado entrada a jugadores importantes. La verdadera dificultad llegó solo tras la superioridad numérica».

De nuevo sobre el futuro de Malen en rueda de prensa: «Pregúntale eso al club, quizá en mayo o junio. Ellos deciden, pero la Roma tiene una opción de compra. Cuando la ejerzan, ya veremos».