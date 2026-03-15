Roma: Gasperini, furioso por la tarjeta roja a Wesley: le lanza los papeles al asistente

Wesley, que ya había recibido una tarjeta amarilla, protagonizó una entrada ingenua, pero reglamentaria. En el minuto 65, y con Douvikas recién empatado tras el gol de penalti de Malen en la primera parte, Diao se impone en el rebote ante Rensch y se lanza en profundidad, mientras Wesley lo derriba. El contacto no es espectacular, pero se produce en dos puntos, la pierna y la camiseta, y Massa no tiene más remedio que sacar la tarjeta amarilla para Spa. El problema es que es la segunda y Wesley es expulsado.