Gian Piero Gasperini habló en rueda de prensa en vísperas del partido contra el Bolonia. El técnico recupera a Hermoso, pero sigue sin poder contar con Soulé, que se ha quedado en Roma por una pubalgia. A continuación, las declaraciones del técnico giallorosso:
Roma, Gasperini: «En ataque llevamos tiempo en situación de emergencia, la Europa League es una prioridad»
HERMOSO«Tenemos que ver cómo se comporta mañana. Ha entrenado muy poco, así que no sabemos si estará listo para jugar todo el partido. Si está convocado, significa que está disponible para jugar. Podría empezar desde el principio, pero con la previsión de tener que hacer un cambio, o incluso entrar durante el partido. De todos modos, está disponible».
LA EUROPA LEAGUE
«La prioridad son ambas cosas. De hecho, en ese momento quizá también estaba la Copa de Italia, y la Copa de Italia también era una prioridad. Nunca pensamos en dejar nada de lado y jugamos al máximo por todos, por todos los objetivos. Además, no veo cómo se pueden hacer elecciones, ¿no? Es decir, no es que se pueda jugar un poco menos. Se intenta superar todas las rondas posibles en Europa y dar el máximo en cada partido de la liga. Si luego no lo conseguimos, no es por elección».
Zaragoza«Tenemos esta situación en ataque, donde sin duda hemos perdido a muchos jugadores con respecto a la primera vuelta, como Dovbyk, Ferguson, Dybala, Baldanzi y Soulé. Pero tenemos a Malen, que sin duda nos ha aportado un valor añadido, aunque hayamos perdido algunos números. En cuanto al resto, estamos intentando incorporar a otros jugadores, entre ellos Zaragoza, que no jugó el último partido, pero que siempre ha salido al campo en los anteriores. Lleva menos de un mes y siempre ha participado. Además, no es fácil para nadie llegar en enero y hacer lo que ha hecho Malen, pero estos casos son bastante raros. La incorporación de los jugadores que llegan en enero siempre lleva un poco más de tiempo. Sigo convencido de que Zaragoza, por ejemplo, ha hecho una gran asistencia, y espero que en los próximos partidos pueda ser protagonista en positivo. Los que llegan en enero siempre tienen algunas dificultades para integrarse, incluso desde el punto de vista físico, necesitan algunas semanas para integrarse mejor. En esa posición estamos rotando a los jugadores, en ausencia de Dybala, Soulé, etc., estamos rotando a varios jugadores. El que está jugando con más continuidad es sin duda Pellegrini, y los demás, como Venturino, que acaba de volver, El Shharawy, que ha estado fuera mucho tiempo, Zarogaza, Vaz, que acaban de llegar, están intentando integrarse».
EMERGENCIA«En ataque llevamos tiempo en una situación de emergencia. Ya he dicho antes que las cifras han cambiado: con respecto a la primera vuelta, hemos perdido a cinco jugadores, entre ellos Scharawi. Luego, en cuanto a los delanteros puros, como Malen en este momento, tenemos a Vaz, que también es un chico muy joven, un campeonato que ha llegado, y a Arena, que es aún más joven y ni siquiera puede estar en la lista, por lo que tenemos que trabajar con Venturini. Sin duda, hay emergencias en ataque, pero los números son mejores que antes. En este sentido, intentamos completarnos y jugar nuestros partidos lo mejor posible, como estamos haciendo. En cuanto a la cuestión de los módulos y los minutos, intentamos gestionar los recursos lo mejor posible, pero al final, como siempre digo, el descanso es solo por la noche».
PELLEGRINI«No, no es un tema que debamos abordar en este momento, en absoluto. Estamos en un momento muy importante de la liga y de la Europa League. La atención de todos, la mía y la suya, sin duda en primer lugar, se centra únicamente en el rendimiento y los partidos. Luego puede haber partidos en los que se juegue mejor y otros en los que se sufra más, pero eso es algo normal para todos, no solo para usted, sino para todos».
EL FÚTBOL ITALIANOMientras tanto, al menos un equipo italiano pasa seguro. Sin embargo, este año es aún más negativo que otros años, sobre todo en lo que respecta a la Champions y la Europa League, porque la Roma ganó la Conference hace unos años, pero hace mucho que no gana la Champions. La Europa League no se gana desde los años 90, el Inter ganó la Champions en 2010, pero en general han pasado muchos años. En los últimos 25 años, durante 15 años, no ha habido equipos italianos. Este año la situación es aún peor y también está relacionada con los problemas de la liga, con las dificultades de la selección nacional, que esperamos que se clasifique. Por lo tanto, no es algo casual. Sin duda tenemos algunas dificultades, es inútil ocultarlo. Probablemente todos estamos involucrados, el entrenador, el club y probablemente también los medios de comunicación, que deben identificar las causas. No puede ser solo un cambio o una táctica, es un problema más profundo, que probablemente también proviene de las categorías inferiores y de la forma en que se construyen los equipos. Nuestra liga, si los resultados son estos, tiene algún problema que hay que abordar y que sin duda nos afecta a todos.
