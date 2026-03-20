El partido entre el Roma y el Bolonia, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League, fue interminable. En este derbi italiano, ambos equipos partían de un empate a 1 en el partido de ida, gracias a los goles de Bernardeschi y Pellegrini, y ambos volvieron a ser protagonistas en el encuentro de esta noche. En el Olímpico, el partido terminó 3-3 tras el tiempo reglamentario; en la prórroga, el Bolonia se impuso con un gol decisivo de Cambiaghi —que entró en la segunda parte— en el minuto 111. Los giallorossi quedan así fuera de Europa, mientras que el equipo de Italiano pasa a cuartos de final, donde se enfrentará al Aston Villa de Unai Emery, que en octavos eliminó al Lille con un global de 3-0 entre ida y vuelta.
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Roma-Bolonia, Gasperini: «Robinio Vaz tiene que madurar, Malen ha estado extraordinario. Pero el problema en ataque lo arrastramos desde principios de año»
LAS PALABRAS DE GASPERINI
Tras el partido, el entrenador de los Giallorossi, Gian Piero Gasperini, declaró lo siguiente ante los micrófonos de Sky Sport: «Hemos visto lo mejor durante casi todo el partido; lo peor, en cambio, llegó al final, cuando nos remontaron a pesar de que habíamos hecho cosas importantes. Es una pena haber cometido algunos errores; salimos de este partido con gran pesar, pero cuando se cometen errores de esta manera, es justo quedar eliminados. En defensa nos costó mucho; en la segunda parte, el Bolonia sacó a tres jugadores frescos y no fue fácil controlarlos».
«MALEN EXTRAORDINARIO»
Gasperini, para terminar, analizó el rendimiento de cada jugador: «Robinio Vaz es un chico muy joven. Sobre él pesa el hecho de que se ha realizado una inversión importante y se esperan grandes cosas de él, pero es un jugador que aún tiene que crecer; gracias a su dinamismo, puede ser útil durante el partido. Jugar a estos niveles no es fácil. Malen es extraordinario, nos ha subido el nivel con respecto a la primera vuelta, porque el problema en ataque lo arrastramos desde el inicio de la temporada. ¿Las bajas? Cuando faltan cuatro o cinco jugadores en la misma línea es normal sufrir un poco, pero a pesar de todo el equipo lo ha dado todo».