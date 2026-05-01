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World Cup injured players GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Rodrygo, Xavi Simons y otras grandes estrellas se perderán el Mundial de 2026

Analysis
World Cup
Brazil
Rodrygo
Eder Militao
France
H. Ekitike
Netherlands
X. Simons
Germany
S. Gnabry
USA
Mexico
FEATURES

El Mundial de 2026 ya casi está aquí. Tras años de espera, eliminatorias emocionantes y muchas noticias —buenas y malas— sobre la fase final de la FIFA, jugadores y entrenadores de todo el mundo ultiman detalles antes de viajar a Estados Unidos, México y Canadá en junio para disputar el mayor torneo internacional de fútbol de la historia.

A menos de dos meses del inicio del torneo, la expectación crece, pero una lesión, por leve que sea, puede acabar con el sueño de cualquier jugador.

A esto se suma que varias estrellas ya se han quedado fuera por lesiones, mientras que otras se perderán el torneo porque sus selecciones no se clasificaron.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Rodrygo (Brasil)

    Aunque Brasil tiene mucho talento ofensivo, Carlo Ancelotti no puede prescindir de sus delanteros estrella, especialmente de los que ya conoce y con los que ha triunfado. Sin embargo, el exentrenador del Real Madrid no podrá contar con Rodrygo este verano tras la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) que sufrió a principios de marzo.

    Acababa de reaparecer tras otra lesión cuando, en la victoria del Madrid sobre el Getafe, se agarró la rodilla derecha y se derrumbó. Las pruebas del día siguiente confirmaron el peor pronóstico, por lo que se pierde la chance de redimirse tras fallar el penal que eliminó a la Seleção ante Croacia en cuartos de 2022.

    Brasil ha sufrido más lesiones que la mayoría: su compañero en el Madrid, Éder Militão, podría perderse el Mundial tras operarse el muslo en abril. Militão ya sufrió roturas de ligamento cruzado en ambas rodillas en 15 meses y ahora se espera que esté de baja hasta octubre.

    Además, Ancelotti aguarda noticias del joven Estevao, quien lucha por recuperarse de una lesión en el isquiotibial sufrida en abril que cerró su temporada con el Chelsea.

    • Anuncios
  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Hugo Ekitike (Francia)

    Solo Francia, con Mbappé, Dembélé, Olise y Doué, iguala el talento ofensivo de Brasil. Didier Deschamps los preparara para su último torneo. Sin embargo, no contarán con Hugo Ekitike, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles en abril y estará de baja todo 2026.

    Debutó en septiembre y se había ganado un lugar tras marcar 17 goles con el Liverpool de Arne Slot, incluido el tanto de la victoria contra Brasil en marzo. Ahora deberá ver el torneo desde casa.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Xavi Simons (Países Bajos)

    Tras alcanzar las semifinales de la Eurocopa 2024, Holanda sueña con el título. Sin embargo, a finales de abril se confirmó que Xavi Simons se rompió el ligamento cruzado anterior en un partido del Tottenham contra el Wolverhampton.

    Aunque en su debut en la Premier League no ha sido constante tras llegar del RB Leipzig, con Koeman se había vuelto clave y su capacidad para crear peligro se echará mucho de menos en una Orange que, en general, carece de jugadores capaces de decidir un partido.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Alemania)

    Alemania llega al Mundial con dudas sobre su capacidad goleadora en Norteamérica. Julian Nagelsmann confiaba en que Serge Gnabry liderara el ataque de la «Die Mannschaft», ya que marcó en cuatro de sus últimos siete partidos.

    Tras una gran temporada con el Bayern de Múnich, donde brilló como 10 detrás de Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz, y alcanzó dobles dígitos en goles y asistencias, sufrió una rotura del aductor en un entrenamiento de abril. Como en 2018, se perderá el torneo.

  • Patrick Agyemang USMNT 2026Getty Images

    Patrick Agyemang (Estados Unidos)

    Quedarse fuera de un Mundial es duro, más aún si se iba a jugar en casa. Por eso compadecemos al delantero estadounidense Patrick Agyemang, que se perderá el torneo tras romperse el tendón de Aquiles con el Derby County en abril.

    Aunque no tenía garantizado un lugar en la lista de Mauricio Pochettino, jugó los dos amistosos de marzo y marcó ante Portugal, su sexto gol en 14 partidos con la selección. Además, había marcado 10 goles en su debut en la Championship con el Derby tras llegar del Charlotte FC, por lo que Pochettino pierde una valiosa opción de banquillo.

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Ángel Malagón (México)

    México, otro anfitrión, sufrió un revés: su portero titular, Luis Ángel Malagón, se rompió el tendón de Aquiles con el Club América en la Liga de Campeones de la CONCACAF, por lo que “El Tri” perderá al último Guante de Oro de la Copa Oro.

    Su baja da la oportunidad al veterano Guillermo Ochoa, que podría disputar su sexto Mundial a pocos días de cumplir 41 años.