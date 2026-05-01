Rodrygo, Xavi Simons y otras grandes estrellas se perderán el Mundial de 2026

Aunque Brasil tiene mucho talento ofensivo, Carlo Ancelotti no puede prescindir de sus delanteros estrella, especialmente de los que ya conoce y con los que ha triunfado. Sin embargo, el exentrenador del Real Madrid no podrá contar con Rodrygo este verano tras la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) que sufrió a principios de marzo.

Acababa de reaparecer tras otra lesión cuando, en la victoria del Madrid sobre el Getafe, se agarró la rodilla derecha y se derrumbó. Las pruebas del día siguiente confirmaron el peor pronóstico, por lo que se pierde la chance de redimirse tras fallar el penal que eliminó a la Seleção ante Croacia en cuartos de 2022.

Brasil ha sufrido más lesiones que la mayoría: su compañero en el Madrid, Éder Militão, podría perderse el Mundial tras operarse el muslo en abril. Militão ya sufrió roturas de ligamento cruzado en ambas rodillas en 15 meses y ahora se espera que esté de baja hasta octubre.

Además, Ancelotti aguarda noticias del joven Estevao, quien lucha por recuperarse de una lesión en el isquiotibial sufrida en abril que cerró su temporada con el Chelsea.