Rodri sufre una grave lesión que preocupa al Manchester City; Pep Guardiola ofrece detalles tras su salida en la victoria ante el Arsenal

Con esta victoria, el City ha recortado la distancia con el Arsenal a tres puntos y aún le queda un partido por jugar. El entrenador, prudente, destacó que lo importante es que el equipo ya tiene asegurada su plaza en la Liga de Campeones. Guardiola declaró: «Ese partido nos dio esperanza, eso es todo. Les dije después del partido que disfrutaran del momento, pero que no perdieran la concentración ahora. Nos quedan cuatro largas semanas y ya sé qué mensaje dar. Estamos ahí, pero la realidad es que ellos lideran la liga y tienen mejor diferencia de goles. Paso a paso: mantengamos la esperanza de pelear hasta el final. Tenemos fe. Lo importante es que la próxima temporada estaremos en la Liga de Campeones, y ese es el mayor trofeo para estos clubes».