Rodri está tranquilo sobre las negociaciones de su contrato con el Manchester City, pues prefiere centrarse en la lucha por la Premier League contra el Arsenal

Rodri es pieza clave en la maquinaria táctica de Pep Guardiola, pero surgen dudas sobre su futuro. El club quiere retenerlo con un nuevo contrato, mientras el jugador se muestra tranquilo.

En declaraciones a Marca, el centrocampista lo confirmó: «Estoy tranquilo. Ahora no pienso en mi futuro, hay otras prioridades. Solo quiero que mi club acabe la temporada con el mayor número de títulos posible —tenemos la oportunidad de ganar la Premier League— y luego pensaré en el Mundial».