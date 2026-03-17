Rodri, en el punto de mira del Real Madrid, responde a los rumores sobre su traspaso en medio de la «frustración» que vive en el Manchester City

Los rumores sobre un posible fichaje por el Santiago Bernabéu siguen acompañando a Rodri, a pesar de que sigue siendo una pieza fundamental en el centro del campo de Pep Guardiola. Según se informa, el Real Madrid ha identificado al exjugador del Atlético de Madrid como objetivo prioritario, ya que lo considera el candidato ideal para liderar la próxima generación de talentos en la capital española.

El jugador de 29 años no ha hecho mucho por acallar esos rumores en su última aparición pública. En lugar de comprometer su futuro a largo plazo con los campeones de la Premier League, el centrocampista optó por un enfoque cauteloso que probablemente pondrá en alerta máxima a los clubes de élite de Europa de cara al mercado de fichajes de verano.