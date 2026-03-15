Rodri admite que las esperanzas del Manchester City de ganar el título podrían haberse esfumado, ya que el tropiezo del West Ham ha ampliado a nueve puntos la diferencia con el Arsenal

En declaraciones tras el partido, Rodri ofreció una visión sincera de la difícil situación del City. «¿Se ha acabado la lucha por el título? Quizás sí, quizás no. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando», declaró el centrocampista a TNT Sports. «Sabemos que va a ser difícil porque tenemos la experiencia de lo que hace falta para ganar al final. Creo que la distancia es demasiado grande, pero vamos a luchar hasta el final. Ahora es un momento para no arrepentirse.

«Hoy hemos mostrado un poco lo que ha sido la temporada, con altibajos, y entonces quizá el último pase o el último remate puedan marcar la diferencia. El fútbol se basa en los goles y no hemos podido contar con jugadores que marcaran muchos goles. Eso es lo más importante en el fútbol porque creamos ocasiones, controlamos los partidos, pero esto es lo que marca la diferencia».