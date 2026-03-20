Robinio Vaz: Por qué se compara al nuevo fichaje adolescente del Roma, por 25 millones de euros, con Victor Osimhen

Vaz pasó directamente al equipo filial del Marsella y, aunque él se veía a sí mismo como extremo, el entrenador Jean-Pierre Papin no tenía intención alguna de alinearlo en la banda.

«Ya tengo extremos», declaró a los periodistas el legendario exdelantero centro de la selección francesa. «Me faltaba este tipo de jugador, capaz de hacer carreras a la espalda de la defensa, porque eso es lo que me gusta. Lo hace muy bien, crea espacios y es muy rápido. Creo que es una posición que podría encajarle muy bien en el futuro».

Papin dio en el clavo. Vaz destacó en una posición más central y sus actuaciones con el equipo B del Marsella llamaron rápidamente la atención del entrenador del primer equipo, Roberto De Zerbi, quien le dio la oportunidad de debutar en la Ligue 1 en un partido contra el Estrasburgo el 19 de enero de 2025. Tras salir desde el banquillo en el descanso, el entonces joven de 17 años solo necesitó algo más de 20 minutos para dejar huella al provocar el penalti que permitió a Mason Greenwood dar al OM el empate a 1-1.

«Alineo a quienes se lo merecen, y él nos dio energía», declaró De Zerbi en la rueda de prensa posterior al partido. «Tiene que seguir trabajando. Nació en 2007, así que tenemos que gestionarlo, pero no me da miedo alinear a jugadores jóvenes».

El primer gol de Vaz con el Marsella llegó en el primer partido en casa del equipo en la actual temporada, una goleada por 5-2 al Paris FC, mientras que en su primera titularidad dio una asistencia a Igor Paixao en la victoria por 3-0 en Metz el 4 de octubre. En el siguiente partido del Marsella, contra el Le Havre, Vaz marcó un gol y dio una asistencia antes de convertirse en el jugador más joven en marcar un doblete con el club en 78 años, con sus dos tantos en el empate 2-2 ante el Angers el 29 de octubre.

«Juega porque es bueno; ya lo era el año pasado», afirmóDe Zerbi con entusiasmo. «Solo le estamos ayudando a dar el siguiente paso. ¡No está aquí para que se lo vendamos a Inglaterra en verano!». Entonces, ¿por qué se lo vendieron a Italia en invierno?