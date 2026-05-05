Robinho Jr. exige una disculpa pública a Neymar tras la pelea en el entrenamiento del Santos

El incidente ocurrió en un entrenamiento de los jugadores que no jugaron el sábado en el 1-1 contra el Palmeiras. Neymar reaccionó de forma agresiva tras un regate del joven de 18 años y lo derribó por frustración. Los compañeros tuvieron que separarlos tras una fuerte discusión, y ahora la directiva ha recibido una notificación formal.