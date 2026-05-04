Robinho Jr. acusa a Neymar de agresión y pide rescindir su contrato tras una pelea en el entrenamiento

El Santos confirmó, mediante un comunicado oficial, que inició una investigación interna tras el enfrentamiento entre Neymar y su compañero Robson de Souza Jr. (Robinho Jr.) durante el entrenamiento del domingo.

El club declaró: «El Santos FC informa que, por decisión de la presidencia, se inició una investigación interna inmediatamente después de los hechos para analizar el episodio en el que se vieron involucrados los deportistas Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. (Robinho) durante el entrenamiento del pasado domingo 3 de mayo en el CT Rei Pelé. El departamento jurídico del club lleva a cabo la investigación».