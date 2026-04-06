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Robin van Persie y los jugadores del Feyenoord que no han rendido lo esperado fueron objeto de cánticos despiadados por parte de su propia afición tras el decepcionante empate a 0-0, mientras que Raheem Sterling volvió a pasar desapercibido
Los gigantes de Róterdam acabaron empatando
El ambiente se tornó tóxico al final del partido, cuando los aficionados visitantes lanzaron contra los jugadores y la directiva brutales cánticos de «¡qué vergüenza!», tras una actuación mediocre frente al equipo que ocupa el decimocuarto puesto de la liga. Sterling, exjugador del Manchester City y del Chelsea, volvió a tener dificultades para influir en el partido y fue sustituido en los últimos compases, mientras su espera por marcar su primer gol con la camiseta del Feyenoord se prolongaba a seis partidos desde su llegada como agente libre. El resultado pone de manifiesto una creciente desconexión entre la grada y el banquillo, con unos aficionados cada vez más frustrados por lo que perciben como una falta de identidad táctica.
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Van Persie critica a los árbitros
A pesar de la creciente hostilidad, Van Persie insistió en que no le afecta el descontento que se expresa desde las gradas. El exdelantero del Manchester United ya había defendido anteriormente sus decisiones recordando a los aficionados que los verdaderos seguidores deben apoyar a su club en las buenas y en las malas. Sin embargo, tras el empate contra el Volendam, Van Persie centró su atención en el arbitraje y en lo que consideró una falta de protección hacia el delantero Ayase Ueda.
Dijo: «No tuve la sensación de que hoy lo tuviéramos [al árbitro Allard Lindhout] realmente de nuestro lado, por decirlo así. Cuando se mencionó el VAR, dije: “Estaban ahí hoy, ¿no? ¿En serio? Ah, vale. Me alegro de saber que estaban ahí». Creo que es especialmente injusto para con Ayase Ueda; le están haciendo un juego muy duro. Ayase es un jugador muy honesto; no se tira sin más. De verdad que nunca le pitan nada, nada. Ni penalti, ni falta. Nada, nunca. Es realmente increíble. Creo que se merece un poco más de protección en ese sentido».
El centrocampista comprende la frustración de los aficionados
Luciano Valente admitió que la hostilidad de la afición es comprensible, dado el estilo de juego poco inspirador del equipo. Al reflexionar sobre los cánticos y la dificultad del equipo para dar un giro táctico, el centrocampista del Feyenoord declaró a ESPN: «Llevamos tiempo escuchando eso. Somos segundos, pero sin un juego precisamente brillante. Esa reacción es lógica y comprensible, pero no podemos hacer gran cosa al respecto. No es que estén equivocados. Tenemos que seguir adelante y tener un único objetivo: la Champions League. Hay que darlo todo. No es que penséis que vamos a jugar a la defensiva; nosotros tampoco queremos eso. No se puede avanzar a ciegas como un grupo de ciegos. Simplemente no fue suficiente».
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Definición de la recta final de cinco partidos
El Feyenoord debe asegurarse la clasificación directa para la Liga de Campeones en una recta final crucial de cinco partidos contra el NEC, el Groningen, el Fortuna Sittard, el AZ Alkmaar y el PEC Zwolle. Van Persie se encuentra bajo una intensa presión para revitalizar un ataque que no acaba de cuajar y sacar el máximo partido a Sterling antes de que concluya la temporada de la Eredivisie en mayo. Con el título oficialmente fuera de su alcance, mantener el segundo puesto sigue siendo la máxima prioridad en medio de la creciente presión interna y el descontento de la afición.