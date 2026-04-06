Robin van Persie y los jugadores del Feyenoord que no han rendido lo esperado fueron objeto de cánticos despiadados por parte de su propia afición tras el decepcionante empate a 0-0, mientras que Raheem Sterling volvió a pasar desapercibido

A pesar de la creciente hostilidad, Van Persie insistió en que no le afecta el descontento que se expresa desde las gradas. El exdelantero del Manchester United ya había defendido anteriormente sus decisiones recordando a los aficionados que los verdaderos seguidores deben apoyar a su club en las buenas y en las malas. Sin embargo, tras el empate contra el Volendam, Van Persie centró su atención en el arbitraje y en lo que consideró una falta de protección hacia el delantero Ayase Ueda.

Dijo: «No tuve la sensación de que hoy lo tuviéramos [al árbitro Allard Lindhout] realmente de nuestro lado, por decirlo así. Cuando se mencionó el VAR, dije: “Estaban ahí hoy, ¿no? ¿En serio? Ah, vale. Me alegro de saber que estaban ahí». Creo que es especialmente injusto para con Ayase Ueda; le están haciendo un juego muy duro. Ayase es un jugador muy honesto; no se tira sin más. De verdad que nunca le pitan nada, nada. Ni penalti, ni falta. Nada, nunca. Es realmente increíble. Creo que se merece un poco más de protección en ese sentido».