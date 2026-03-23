Robin van Persie lanza una inquietante advertencia a Raheem Sterling —«más pronto que tarde»— tras su última actuación por debajo del nivel habitual ante el Feyenoord

Tras el pitido final, Van Persie se mostró sincero sobre los retos a los que se enfrenta su fichaje estrella, reconociendo que, aunque Sterling está trabajando duro, el club no puede permitirse esperar indefinidamente a que encuentre su ritmo. El exdelantero del Manchester United admitió que Sterling aún se está recuperando tras un periodo de inactividad en Londres, pero subrayó que las exigencias del fútbol profesional siguen siendo implacables.

«Esos dos mundos tienen que alinearse cuanto antes», admitió Van Persie tras el partido. «Estamos trabajando en ello, y lo más importante es ganar partidos mientras Raheem va recuperando forma».

«Así que respeto y reconozco su situación, pero al mismo tiempo tenemos que cumplir como club. Tenemos que acabar segundos, así de sencillo. Creo que está dando pasos en cuanto a su forma física y a lo que aporta. Al mismo tiempo, quiero ver más impacto sin el balón y más impacto con el balón».