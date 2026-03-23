AFP
Traducido por
Robin van Persie lanza una inquietante advertencia a Raheem Sterling —«más pronto que tarde»— tras su última actuación por debajo del nivel habitual ante el Feyenoord
Decepción en «De Klassieker»
La búsqueda de Sterling para recuperar su mejor forma en el Feyenoord sufrió un importante revés durante el tenso «De Klassieker» del domingo, ya que le costó mucho superar a su marcador, Lucas Rosa, antes de ser sustituido tras solo 55 minutos. Tras incorporarse al gigante holandés como agente libre tras la rescisión de mutuo acuerdo de su contrato con el Chelsea en enero de 2026, la explosiva velocidad que en su día fue el sello distintivo del jugador de 31 años pareció abandonarle en el empate 1-1 contra el Ajax. Aunque un penalti de Jakub Moder en los últimos minutos salvó un punto, la incapacidad de Sterling para influir en el partido estrella de la Eredivisie ha acentuado las preocupaciones locales sobre su preparación física para ayudar al Feyenoord a asegurarse una plaza vital para la Liga de Campeones.
- AFP
Van Persie habla sobre el estado de forma de Sterling
Tras el pitido final, Van Persie se mostró sincero sobre los retos a los que se enfrenta su fichaje estrella, reconociendo que, aunque Sterling está trabajando duro, el club no puede permitirse esperar indefinidamente a que encuentre su ritmo. El exdelantero del Manchester United admitió que Sterling aún se está recuperando tras un periodo de inactividad en Londres, pero subrayó que las exigencias del fútbol profesional siguen siendo implacables.
«Esos dos mundos tienen que alinearse cuanto antes», admitió Van Persie tras el partido. «Estamos trabajando en ello, y lo más importante es ganar partidos mientras Raheem va recuperando forma».
«Así que respeto y reconozco su situación, pero al mismo tiempo tenemos que cumplir como club. Tenemos que acabar segundos, así de sencillo. Creo que está dando pasos en cuanto a su forma física y a lo que aporta. Al mismo tiempo, quiero ver más impacto sin el balón y más impacto con el balón».
No está claro qué le depara el futuro a Sterling
Dado que el Feyenoord se encuentra muy por detrás del PSV Eindhoven, líder indiscutible de la liga, la presión por asegurar el segundo puesto y la clasificación para la Liga de Campeones es enorme. Esta urgencia hace que el periodo de adaptación de Sterling se esté analizando con lupa, sobre todo teniendo en cuenta el carácter temporal de su estancia en los Países Bajos. El exjugador del Manchester City solo tiene contrato hasta el final de la presente temporada, lo que deja poco margen para una adaptación gradual. Van Persie se refirió a la situación y afirmó: «Ambos coincidimos en que las intenciones están muy claras. Es un contrato hasta el final de la temporada; los dos estamos muy abiertos respecto al futuro y ya veremos cómo va». Su compañero Moder añadió un toque de optimismo al señalar: «A lo largo del resto de la temporada veremos lo mejor de él, estoy seguro».
- IMAGO
Una última prueba para Europa
El Feyenoord afronta una racha decisiva de partidos en la que la disciplina táctica y el rendimiento físico de Sterling serán objeto de un intenso escrutinio, mientras el club lucha por asegurarse una plaza vital en la Liga de Campeones. Cualquier tropiezo más podría poner en peligro su presencia en Europa y agravar la situación de Van Persie como entrenador durante la recta final de la temporada en abril. En consecuencia, el veterano delantero se encuentra, en la práctica, en una última prueba para recuperar su forma física y demostrar que aún puede competir al más alto nivel antes de que expire su contrato de corta duración.