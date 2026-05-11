Getty Images Sport
Traducido por
Roberto De Zerbi valora las opciones de Dejan Kulusevski de ir al Mundial, mientras el técnico del Tottenham admite el «error» que provocó la lesión de Richarlison
El sueño de Kulusevski de jugar el Mundial pende de un hilo
Kulusevski no juega desde mayo de 2025 por una lesión persistente en la rótula que le obliga a una carrera contrarreloj para sumarse a la selección sueca de Graham Potter este verano. El extremo ha afrontado un intenso periodo de rehabilitación y, recientemente, se sometió a una pequeña intervención de seguimiento.
Al preguntarle por el jugador, De Zerbi admitió: «No conozco bien la situación. Para mí es difícil entender cómo puede jugar en el Mundial si no ha disputado ningún partido esta temporada. Le envié un mensaje después del partido contra el Villa y me dijo que la semana que viene volverá para continuar su rehabilitación en Hotspur Way. Espero que pueda estar disponible para el último partido, porque es un jugador increíble».
El mensaje desafiante del extremo sueco
A pesar de la cautela de su entrenador, Kulusevski sigue expresando su deseo de viajar a Norteamérica. Suecia no se clasificó para la edición de 2022, y la exestrella de la Juventus ansía liderar a su selección en la escena internacional.
“Llevo un año sin jugar, pero si alguien puede lograrlo, ese soy yo. No vamos solo a participar”, declaró a Viaplay. Suecia aspirará a ser una de las mejores. Mientras viva, haré todo lo posible para que, cuando juguemos, no le tengamos miedo a nadie: Brasil, Francia… sea quien sea. Por eso estoy aquí: para dar fe y amor a mi gente».
- Getty Images Sport
Se han aclarado las dudas sobre la lesión de Richarlison
Kulusevski sigue de baja, pero la ausencia de Richarlison en el entrenamiento del miércoles ha generado preocupación. El exjugador del Everton marcó en la victoria 2-1 contra el Aston Villa y fue sustituido al final, lo que alimenta el temor a un nuevo problema físico.
De Zerbi restó importancia al asunto y lo atribuyó a la gestión de la carga de trabajo. «No entrenó porque trabajó muy duro contra el Villa», explicó el técnico italiano. «Quizá erré al no cambiarlo antes; estaba jugando muy bien, fue clave en las jugadas a balón parado y realizó un gran partido, pero solo está cansado».
- Getty Images Sport
Los Spurs buscan terminar la temporada con fuerza
La victoria del Tottenham sobre el Villa lo sacó de la zona de descenso de la Premier League, brindándole un respiro en una temporada complicada. Ahora, el cuerpo médico trabaja en recuperar a la plantilla para las últimas semanas del campeonato, y De Zerbi espera contar con la mayor cantidad de opciones.
Los Spurs se medirán al Leeds el lunes por la noche y cerrarán la temporada ante Chelsea y Everton.