Roberto De Zerbi valora las opciones de Dejan Kulusevski de ir al Mundial, mientras el técnico del Tottenham admite el «error» que provocó la lesión de Richarlison

Kulusevski no juega desde mayo de 2025 por una lesión persistente en la rótula que le obliga a una carrera contrarreloj para sumarse a la selección sueca de Graham Potter este verano. El extremo ha afrontado un intenso periodo de rehabilitación y, recientemente, se sometió a una pequeña intervención de seguimiento.

Al preguntarle por el jugador, De Zerbi admitió: «No conozco bien la situación. Para mí es difícil entender cómo puede jugar en el Mundial si no ha disputado ningún partido esta temporada. Le envié un mensaje después del partido contra el Villa y me dijo que la semana que viene volverá para continuar su rehabilitación en Hotspur Way. Espero que pueda estar disponible para el último partido, porque es un jugador increíble».