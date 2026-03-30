Getty/GOAL
Traducido por
¡Roberto De Zerbi por delante de Harry Redknapp! ¿Pagará el Tottenham, en apuros, el precio de haber ignorado a caras conocidas en la lucha por la permanencia en la Premier League?
El próximo entrenador del Tottenham: el mandato de Tudor duró 44 días
Hubo indicios de que el Tottenham podría seguir ese camino cuando destituyó al técnico danés Frank el 11 de febrero. En su lugar, el mando pasó a manos del entrenador croata Tudor, pero este solo duró siete partidos a lo largo de 44 días antes de que también le indicaran la puerta de salida.
Aunque el nombramiento interino no salió según lo previsto, la junta directiva del Tottenham ha tenido la opción de realizar otro. Nombres que antes eran favoritos, como Redknapp y Hoddle, han entrado en la pugna, junto a otros como los exentrenadores del primer equipo Ryan Mason y Tim Sherwood.
En lugar de apostar por alguien que conozca el club, dado que es necesario reavivar la pasión y el espíritu de lucha, el Tottenham parece dispuesto a depositar su confianza en el exentrenador del Brighton y del Marsella, De Zerbi.
- Getty/GOAL
¿Es De Zerbi la opción adecuada para el Tottenham?
Ya se ha enfrentado a la oposición de ciertos grupos de aficionados, y lo último que necesitan los Spurs en este momento es una división en el seno del equipo. Al ser preguntado sobre si se está corriendo otro riesgo, aunque sea uno un poco más calculado, el exportero del Tottenham Friedel —en declaraciones a Gambling.com, el mejor sitio para encontrar casinos online en el Reino Unido— dijo a GOAL: «Creo que los aficionados del Tottenham deberían recibirlo con los brazos abiertos si consiguen ficharlo. Tengo mis reservas sobre si aceptaría el puesto sin una cláusula de rescisión en verano en caso de descenso, lo cual sería una pena porque entonces estarías contratando a otro entrenador para volver a cambiarlo en verano.
«Pero si pudieran atraer a alguien como De Zerbi, creo que sería un fichaje increíble en esta fase de la temporada, porque no es fácil. Creo que si pudieran ficharlo con un contrato a largo plazo y sin cláusula de rescisión, sería excelente.
«Si no pudieran, entonces creo que tendrían que optar por alguien del estilo de Harry Redknapp o quizá Ryan Mason, simplemente alguien que conozca a la afición, un Tim Sherwood, un Glenn Hoddle, alguien capaz de unir a todo el mundo para estos últimos siete partidos».
¿Deberían los Spurs haber recurrido a alguien que conozca el club?
Al ser preguntado sobre si su experiencia previa en el Tottenham sería más útil para el club en un momento de crisis, Friedel añadió: «Ya lo dije antes de que contrataran a Tudor. Pensaba que era el momento perfecto para que Harry Redknapp se hiciera cargo. De verdad que lo era. Y no tengo nada en contra de Igor Tudor, simplemente estoy a favor de alguien que conozca el club y conozca la Premier League.
«Además, si nos fijamos en los jugadores, tienen muy baja la confianza y mencioné el nombre de Harry porque lo conozco personalmente, jugué a sus órdenes y, por eso, sé cómo reaccionaría ante la afición y los medios de comunicación y cómo se comportaría con los jugadores.
«Pero De Zerbi es un entrenador excelente y conoce la Premier League al dedillo, lo cual es muy importante en este momento. Y me gustaría pensar que, con toda su experiencia como entrenador, sabe que ahora no es el momento de la pizarra táctica, sino de infundir confianza a los jugadores.
«Ojalá recuperen también a un par de jugadores lesionados, lo que sería como fichajes nuevos en esta fase de la temporada; han sufrido muchas bajas por lesiones en las dos últimas temporadas. Son muy buenos jugadores que desempeñan funciones clave en el equipo. Así que si ficharan a De Zerbi y recuperaran al menos a dos jugadores lesionados, estaría muy seguro de que se mantendrían en la Premier League».
- Getty
Calendario del Tottenham 2025-26: Se acabaron las distracciones en la lucha por evitar el descenso
Es una afirmación muy atrevida cuando aún quedan siete partidos por disputar. Sin embargo, los Spurs apenas logran mantenerse a flote en estos momentos. Han vuelto a caer al puesto 17 de la Premier League —la misma posición en la que terminaron la temporada pasada— y solo están un punto por encima de la zona de descenso.
Tudor solo sumó un punto en los cinco partidos de liga que ha dirigido —un empate 1-1 en Liverpool— y vio cómo el equipo quedaba eliminado de la Liga de Campeones en octavos de final. Los Spurs ya no tienen más distracciones con las que lidiar y volverán a la acción el domingo, cuando visiten el campo del Sunderland.