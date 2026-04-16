Roberto De Zerbi invitó a una lujosa cena a los jugadores del Tottenham, que atraviesan una mala racha, antes de la decisiva recta final de la Premier League por el descenso

Tras perder contra el Sunderland, De Zerbi prioriza la mente del equipo sobre lo técnico. El ex del Brighton afronta los seis partidos restantes como una batalla psicológica. «Ahora no se trata de entrenar un estilo, con o sin balón, sino de dar a los jugadores lo que necesitan en términos de mentalidad», explicó el italiano a los periodistas.

Aunque la lujosa cena buscaba fomentar el compañerismo, algunos aficionados pueden mostrarse recelosos ante esta táctica. El exentrenador interino Igor Tudor organizó una cena en Ousia, en Muswell Hill, poco antes de la goleada 4-1 contra el Arsenal, y fue despedido tras solo 44 días. Sin embargo, los primeros informes indican que De Zerbi ya ha generado una mejor impresión en el vestuario que su predecesor, cuyo estilo abrasivo no convenció a los jugadores.