Pese a la inminente amenaza de descenso a segunda división, De Zerbi ha salido al paso para acallar cualquier especulación sobre su salida inmediata del Tottenham Hotspur Stadium. El exentrenador del Brighton firmó un contrato de cinco años al sustituir a Igor Tudor y está decidido a cumplirlo, sea cual sea la clasificación.

En la rueda de prensa previa al partido, se le preguntó si se quedaría en caso de descender y respondió con firmeza: «Sí, lo confirmo. Para mí sigue siendo un honor ser entrenador del Tottenham, aunque el domingo juguemos por evitar el descenso. El fútbol es más que la clasificación y el nivel de juego».