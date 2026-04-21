Roberto De Zerbi destaca su «conexión especial» con Xavi Simons tras la «magnífica» actuación de la estrella del Tottenham contra el Brighton

En declaraciones a SpursPlay, el entrenador italiano explicó que el papel actual de Simons es similar al que él desempeñaba como jugador. Estas similitudes, afirmó, han creado un vínculo especial entre ellos.

«Tiene suerte de trabajar conmigo, no porque yo sea bueno, sino porque yo era el número 10», explicó De Zerbi. «Lo que él piensa ahora, yo lo pensaba hace 20 años. Por eso tenemos una conexión especial. Tengo una conexión especial con todos los números 10 con los que trabajo. Los adoro. Un 10 debe marcar y asistir, no solo jugar para gustar: necesita goles y asistencias».