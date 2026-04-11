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Roberto De Zerbi, de forma extraña, aconseja a las estrellas del Tottenham que jueguen como lo hacían con Ange Postecoglou, mientras el nuevo entrenador de los Spurs promete quedarse «mucho tiempo»
¿Volverá «Angeball» al Tottenham?
De Zerbi fue nombrado entrenador del Tottenham en reemplazo de Igor Tudor. En su primera rueda de prensa en el Tottenham Hotspur Stadium, señaló el pasado del club como clave para su futuro. A pesar de la delicada situación en la parte baja de la tabla de la Premier League, el ex técnico de Brighton y Marsella se muestra convencido de que la filosofía del «Angeball» es el camino correcto.
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Siguiendo los pasos de la era Postecoglou
El esquema táctico de De Zerbi se basa en la posesión y el juego ofensivo, cualidades que, en su opinión, brillaron en las primeras etapas de Postecoglou. «Quiero mantener la posesión», afirmó De Zerbi. «Quiero volver a ver el Tottenham que vi con Postecoglou. En mi segunda temporada en Brighton, Postecoglou estaba aquí con muchos de estos jugadores y era uno de los mejores equipos en cuanto a calidad de juego. Con Pedro Porro, Destiny Udogie, Micky van de Ven, Cristian Romero y esta plantilla, quiero volver a verlo. ¡El ADN de este club y esta plantilla es buscar el gol y marcar!».
«Mi plan es quedarme mucho tiempo e intentar que el Tottenham se mantenga en la Premier League, porque aquí hay todo lo necesario para alcanzar ese nivel».
Cómo afrontar la amenaza del descenso
Aunque el objetivo a largo plazo es dominar la máxima categoría, la realidad actual del Tottenham es sombría: lleva 13 partidos sin ganar en la Premier League y ha caído en la clasificación. Al comentar el cambio de entrenador, el italiano mostró humildad hacia sus predecesores y se centró en la tarea inmediata. «No creo que sea mejor que Thomas Frank o Igor Tudor; los considero muy buenos entrenadores», admitió. «Intento aportar mi estilo, mi carácter y mi pasión para que los jugadores muestren sus cualidades y, así, alcanzar nuestro objetivo: sumar puntos».
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No hay cláusula de escape para el italiano
El contrato de cinco años de De Zerbi no incluye cláusula de rescisión por descenso, lo que muestra su compromiso con el proyecto. El técnico está dispuesto a seguir al frente del club sea cual sea la categoría la próxima temporada, aunque su prioridad es lograr la permanencia, empezando este domingo contra el Sunderland. Quiere devolver el orgullo a una afición que ve cómo su equipo lucha por salir de la zona de descenso a falta de siete jornadas.