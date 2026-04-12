Roberto De Zerbi, ¡bienvenido a tu «Misión imposible»! Cómo puede el Tottenham escapar del descenso a pesar de una temporada infernal

Entre los centrocampistas defensivos del Tottenham sobresalen tres opciones, listas para el presente y el futuro.
El todoterreno Archie Gray opta al premio al mejor jugador del club —si es que este no va a la afición, como en el QPR 2012-13—. Aunque el equipo ha perdido carisma, Gray se ha envalentonado tras su lucha contra la muerte y brilla en los momentos difíciles.
Tudor comprobó que Gray rinde como pivote junto a Pape Matar Sarr, quien, con 137 partidos con los Spurs, es uno de los jugadores más experimentados de la plantilla pese a que no cumplirá 24 años hasta la próxima temporada. En sus tres temporadas completas con el primer equipo, el Tottenham ha funcionado mejor con Sarr en el once gracias a su agresividad en ambas áreas y a su capacidad para llevar el balón al último tercio.
El regreso de Lucas Bergvall tras su lesión llega en el momento justo. Como Sarr, el joven sueco puede driblar a varios rivales, aunque Frank lo interpretó erróneamente como una cualidad de delantero. De Zerbi probablemente lo retrasará.
En su primera rueda de prensa, De Zerbi elogió a Conor Gallagher, fichaje de enero que aún no ha ganado en la Premier con los Spurs: «Quiero ver al mismo Gallagher que me encantaba en el Chelsea».
De Zerbi solo recurriría a Yves Bissouma, con contrato a punto de expirar, y a Joao Palhinha, cedido, en una emergencia mayor; ambos quedan por detrás de las demás opciones y no entran en los planes a largo plazo.