Roberto De Zerbi afirma que el partido decisivo para el descenso del Tottenham es «más importante» que la final de la Europa League, pues está en juego la «dignidad»

De Zerbi ha subido el listón de cara a la última jornada de la temporada, insistiendo en que mantenerse en la Premier League es un logro mayor que ganar un título europeo. Los Spurs se encuentran en la situación impensable de luchar por su permanencia en la máxima categoría apenas un año después de competir en los grandes escenarios del continente.

«El domingo es la final para el Tottenham; más importante que cualquier trofeo es el orgullo, la historia del club y la dignidad», afirmó el italiano.



