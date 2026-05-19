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Roberto De Zerbi(C)Getty Images
Adhe Makayasa

Traducido por

Roberto De Zerbi afirma que el odio hacia el Tottenham debería motivar a las estrellas en la lucha por la permanencia en la Premier League

R. De Zerbi
Tottenham
Chelsea vs Tottenham
Chelsea
Premier League

El entrenador del Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, cree que el deseo de las aficiones rivales de ver a su club descender puede motivar a sus jugadores. Los Spurs luchan por la permanencia en la Premier League con solo dos partidos por jugarse.

  • Los Spurs se juegan la permanencia.

    El Tottenham, dos puntos por encima del descenso y con mejor diferencia de goles que el West Ham tras jugar un partido menos, necesita solo un punto en sus dos últimos duelos, ante Chelsea y Everton, para salvarse. Primero visitará Stamford Bridge, donde la afición local intentará presionar al equipo visitante. Sin embargo, el técnico italiano ha instado a su plantilla a aceptar el ambiente cada vez más hostil.

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  • Chelsea v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    A De Zerbi le encanta la hostilidad del público rival

    Antes del derbi londinense, De Zerbi afirmó que el rechazo de la afición rival, que desea el descenso del Tottenham, motivará a su plantilla. Bajo presión, el exentrenador del Brighton declaró: «Esta presión nos da nueva motivación. Si todos quieren ver al Tottenham bajar, eso me impulsa y espero que también a mis jugadores. El fútbol es bonito por la rivalidad. Imaginemos celebrar la victoria en su campo; por eso amamos este deporte, ¿no?».

  • El orgullo es el motor definitivo

    Desde que De Zerbi llegó, los Spurs han mostrado una sólida defensa: solo encajaron un gol en la primera parte de sus primeros cinco partidos. Pidió a su plantilla que convierta el rechazo en desafío y afirmó: «Es una motivación y un reto. Cuanto más duro, mejor; así encontramos nueva motivación y nos mantenemos unidos los 90 minutos.

    «El orgullo es una motivación increíble. Si todos quieren que el Tottenham descienda, eso debe impulsar a jugadores, aficionados y empleados del club».

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Se romperá la maldición de Stamford Bridge

    El Tottenham, con solo una victoria en sus últimas 35 visitas ligueras a Stamford Bridge, debe mejorar su historial ante el Chelsea. Aunque le basta un empate, De Zerbi ha advertido a su plantilla: «No podemos salir al campo pensando en empatar; debemos prepararnos para ganar». Todos queremos mantenernos en la categoría y lograr este objetivo, y entonces podremos hablar de todo».

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