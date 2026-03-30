Roberto De Zerbi advirtió de que la directiva del Tottenham podría «arruinar» su reputación, mientras que Rio Ferdinand destaca el riesgo que supone sustituir a Igor Tudor

Ferdinand ha expresado serias dudas sobre la estructura interna del Tottenham y cómo podría afectar a un entrenador de renombre como De Zerbi, quien se ha convertido en el principal candidato para sustituir a Tudor tras su reciente destitución.

Aunque reconoció la infraestructura de primer nivel del club, el comentarista sugirió que los problemas van mucho más allá del terreno de juego, y señaló directamente a la directiva. El vigente campeón de la Europa League se encuentra actualmente a solo un punto de la zona de descenso tras una lamentable derrota por 3-0 ante el Nottingham Forest.

Ferdinand declaró: «Escucha, en este momento me preocuparía más la jerarquía, me centraría en eso. ¿Por qué ha salido tan mal para tantos? Grandes nombres, nuevos fichajes… ¿por qué este club no ha sido capaz de despegar? No lo entiendo porque lo tienen todo ahí… ¿van a ser ellos [la jerarquía] un obstáculo para mí [el próximo entrenador del Tottenham] entre bastidores? ¿Van a arruinar mi reputación aún más ahora? ¿Cuál es la situación aquí?».