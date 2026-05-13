Robert Lewandowski recibe una oferta contractual astronómica de la Liga Profesional de Arabia Saudí, mientras el delantero se acerca a su salida del Barcelona

El futuro de Lewandowski en el Camp Nou se analiza tras la oferta formal del Al-Hilal, uno de los grandes de la Liga Profesional Saudí. Según WP Sportowe Fakty, el club de Riad quiere fichar al jugador de 37 años para reforzar su ataque.

Aunque se le ha relacionado con la Juventus, el AC Milan y el Chicago Fire, Al-Hilal es ahora el favorito. Todo indica que el club saudí está a punto de cerrar su fichaje, y algunas fuentes aseguran que el delantero está “a punto de aceptar” la oferta, lo que pondría fin a su etapa en La Liga.