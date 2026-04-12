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Donny Afroni

Traducido por

Robert Lewandowski, «profundamente afectado» por la trágica y repentina muerte del segundo entrenador de Polonia

R. Lewandowski
Poland
Barcelona
Primera División

Robert Lewandowski está muy afectado por la repentina muerte del segundo entrenador de Polonia, Jacek Magiera. El delantero del Barcelona, que no jugó en el derbi contra el Espanyol, publicó un homenaje en redes sociales. El técnico de 49 años falleció tras sentirse mal mientras corría.

  • La tragedia se cierne sobre la selección polaca

    La Federación Polaca de Fútbol confirmó el viernes el fallecimiento inesperado de Magiera, segundo entrenador de la selección. Se sintió indispuesto mientras corría y fue trasladado al hospital militar de Breslavia, pero los médicos no lograron reanimarlo. La noticia ha afectado profundamente a Lewandowski, con quien mantenía un vínculo cercano, tanto profesional como personal; según Mundo Deportivo, está «profundamente afectado». Magiera, exjugador y entrenador del Legia de Varsovia antes de unirse al cuerpo técnico de Jan Urban en la selección, era muy respetado. Su repentina pérdida sumerge al fútbol polaco en el luto.

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  • Robert LewandowskiGetty Images

    El emotivo homenaje de Lewandowski en las redes sociales

    Lewandowski usó las redes sociales para lamentar la muerte de su entrenador y publicar un emotivo homenaje. El veterano delantero compartió una foto en blanco y negro en la que ambos caminan y conversan durante un entrenamiento, imagen que refleja su vínculo en el campo. El mensaje refleja el profundo dolor del capitán polaco, quien pasó gran parte de su carrera internacional trabajando con Magiera. El delantero del Barcelona escribió: «Entrenador, no tenía que ser así... Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos».

  • Ausencia en el derbi catalán

    A pesar de la carga emocional del fin de semana, Lewandowski fue convocado como suplente en la victoria 4-1 del Barcelona sobre el Espanyol el sábado. Aunque Hansi Flick mantuvo una larga conversación con el delantero antes de la segunda parte, el jugador de 37 años no llegó a jugar en el Spotify Camp Nou. La decisión de mantenerlo en el banquillo buscaba preservar su bienestar emocional y asegurarse de que esté en óptimas condiciones físicas para los próximos compromisos europeos.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    La atención se centra ahora en el crucial partido de la Liga de Campeones

    A pesar de la baja de Magiera, Lewandowski liderará el ataque del Barcelona este martes en un partido decisivo de la Liga de Campeones. Los blaugranas visitan el Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final, con un 2-0 en contra de la ida.

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