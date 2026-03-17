Robert Lewandowski está dispuesto a aceptar una reducción salarial para QUEDARSE en el Barcelona, a pesar del interés de la MLS y de Arabia Saudí por ficharlo

Según se informa, Lewandowski ha manifestado claramente su deseo de prolongar su estancia en el Spotify Camp Nou, aunque ello suponga una reducción salarial. El prolífico delantero polaco sigue siendo objetivo de varios equipos de la Major League Soccer, concretamente del Chicago Fire, así como de varios clubes ambiciosos de la Liga Profesional de Arabia Saudí. Sin embargo, la prioridad del delantero es la estabilidad de su familia, que se ha integrado plenamente en la vida de Barcelona.

A punto de cumplir 38 años el próximo agosto, el exjugador del Bayern de Múnich está mostrando un nivel de pragmatismo poco habitual en lo que respecta a su papel. Se entiende que está dispuesto a aceptar una reducción salarial y un puesto potencialmente secundario en la jerarquía de la plantilla del Barça para ayudar al club a sortear las restricciones actuales del Fair Play Financiero.