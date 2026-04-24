Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, reacciona a los rumores sobre su posible fichaje gratuito por el AC Milan o la Juventus, mientras estrellas de la selección estadounidense como Christian Pulisic y Weston McKennie siguen la noticia

Durante una retransmisión benéfica para la Fundación Cancer Fighters, presentada por el creador de contenido polaco Latwogang, el jugador de 37 años habló sobre los rumores. El evento atrajo mucha atención; Pulisic, del AC Milan, y McKennie, de la Juventus, seguían con interés la reacción del polaco ante las especulaciones sobre la Serie A. Al preguntársele si prefería fichar por la Juventus o el Milan, Lewandowski sugirió que pronto habrá un anuncio: «¿Sabes qué? Pronto hablaremos».