Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Robert LewandowskiGetty Images
Muhammad Zaki

Traducido por

Robert Lewandowski, animado a fichar por el Manchester United tras su salida del Barcelona, mientras Rio Ferdinand hace un llamamiento en las redes sociales

Fichajes
R. Lewandowski
Manchester United
Barcelona
Premier League
Primera División

Rio Ferdinand ha instado al Manchester United a fichar a Robert Lewandowski tras confirmar el delantero su salida del Barcelona. La leyenda de los Red Devils cree que el veterano ariete aportaría la experiencia necesaria para guiar a los jóvenes talentos del club la próxima temporada.


  • Ferdinand pide fichar por el Old Trafford

    Ferdinand ha usado las redes sociales para pedir que su exequipo fiche a Lewandowski, agente libre. El polaco, de 37 años, puede aportar experiencia y títulos, y Ferdinand ve en él un refuerzo ideal para Michael Carrick.

    En una publicación en X, Ferdinand destacó el impacto que la ex estrella del Bayern podría tener en la plantilla, sobre todo en el crecimiento del joven delantero Benjamin Sesko. «¡Qué tipo, qué jugador!», afirmó. «¿Una opción con experiencia para la próxima UCL y que ayude a Sesko?»



    • Anuncios
  • Robert LewandowskiGetty Images

    «Misión cumplida» para Lewandowski

    El sábado, el veterano delantero confirmó su salida del Barça tras cuatro años de éxitos en España. A pesar de su edad, Lewandowski ha seguido siendo prolífico: 119 goles en 191 partidos con el club. Esta temporada, bajo Hansi Flick, perdió protagonismo y solo fue titular en 15 de 29 partidos de La Liga.

    En un emotivo mensaje de despedida, el delantero agradeció su etapa en Cataluña: «Tras cuatro años de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la misión cumplida: cuatro temporadas y tres títulos. Nunca olvidaré el cariño de la afición desde el primer día. Cataluña es mi hogar. Gracias a todos por estos cuatro años maravillosos», publicó el delantero.



  • ¿Aumenta el interés de la Premier League?

    Ferdinand lidera la campaña para que fichaje por el Teatro de los Sueños, pero el Manchester United podría enfrentarse a dura competencia en la Premier League. El excentrocampista del Chelsea y de Inglaterra, Joe Cole, ve al polaco como solución al falta de puntería de los Blues y como mentor ideal para su joven plantilla.

    «Yo apostaría por Lewandowski. Su contrato con el Barcelona expira, fichadlo por un año», dijo Cole. «Eso podría funcionar, alguien que venga a ayudar a los jugadores jóvenes. Es un gran nombre, tiene esa envergadura y sería una presencia enorme en el vestuario. Creo que podría ayudar mucho a Joao Pedro y a Liam Delap».

  • Robert LewandowskiGetty Images

    Opciones futuras en consideración

    La pugna por fichar a Lewandowski será reñida: le siguen clubes de Europa, Oriente Medio y Norteamérica. Ferdinand y Cole quieren que se despida en la Premier, pero las millonarias ofertas de Arabia Saudí y el interés del Chicago Fire podrían decidir su futuro, a pocos meses de cumplir 38 años.

    Mientras, el Barcelona ya busca alternativas y suena Joao Pedro, del Chelsea, como posible recambio. Lewandowski se centra en su despedida ante el Betis, pero la petición de Ferdinand en redes hace que los fans del United sigan de cerca su próximo movimiento.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Betis crest
Real Betis
BET