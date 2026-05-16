Robert Lewandowski, animado a fichar por el Manchester United tras su salida del Barcelona, mientras Rio Ferdinand hace un llamamiento en las redes sociales

Ferdinand ha usado las redes sociales para pedir que su exequipo fiche a Lewandowski, agente libre. El polaco, de 37 años, puede aportar experiencia y títulos, y Ferdinand ve en él un refuerzo ideal para Michael Carrick.

En una publicación en X, Ferdinand destacó el impacto que la ex estrella del Bayern podría tener en la plantilla, sobre todo en el crecimiento del joven delantero Benjamin Sesko. «¡Qué tipo, qué jugador!», afirmó. «¿Una opción con experiencia para la próxima UCL y que ayude a Sesko?»







