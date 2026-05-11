Getty Images
Traducido por
Robert Lewandowski admite que consideraría fichar por un equipo de divisiones inferiores, tras los rumores que lo vinculan con la MLS, y ofrece novedades antes de que expire su contrato con el Barcelona
La puerta abierta a una categoría inferior
Durante la celebración del título de Liga tras la victoria del Barça sobre el Real Madrid, Lewandowski admitió que su etapa en el Camp Nou podría acabar. En una entrevista con el canal polaco Eleven Sports, el veterano delantero reconoció que valoraba un cambio a una liga menos exigente físicamente.
«Podría ir a una liga de menor nivel. Tengo casi 38 años, pero me siento bien y lo considero. Quizás sea hora de jugar y disfrutar. No lo descarto», añadió el polaco, ya vinculado al Chicago Fire de la MLS.
- Getty Images Sport
La cuenta atrás del contrato
Hay incertidumbre sobre si Lewandowski seguirá en el Barcelona la próxima temporada, pues se informa que le ofrecieron renovar con un salario menor.
«¿Qué haré en otoño? No lo sé. Acabo de enterarme de que me quedan 51 días de contrato, así que todavía tengo tiempo. Escucharé algunas ofertas más y luego decidiré», afirmó.
Orgullo por una carrera profesional exitosa
Lewandowski, que comenzó el Clásico en el banquillo, reflexionó sobre los numerosos títulos que ha conquistado a lo largo de los años. Para la ex estrella del Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich, ganar se ha vuelto una costumbre que le llena de satisfacción. «He ganado 14 campeonatos con todos mis clubes; eso me impresiona y me enorgullece», destacó.
- Getty Images
La respuesta de Lewandowski a Szczesny
Lewandowski restó importancia al consejo de su compañero en el Barcelona, Wojciech Szczesny, quien bromeó sobre su retiro. “Sabe cómo es Wojtek: hoy dice una cosa, mañana otra. Me siento con energía y disfruto de mi presente. Seguiré jugando”, afirmó el delantero polaco.
«Ya sabes cómo es Wojtek: hoy dice una cosa y mañana dirá otra. No me levanto con dolores. Disfruto de donde estoy. Ya veremos qué pasa, pero claro, voy a seguir jugando», concluyó el delantero polaco.