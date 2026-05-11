Durante la celebración del título de Liga tras la victoria del Barça sobre el Real Madrid, Lewandowski admitió que su etapa en el Camp Nou podría acabar. En una entrevista con el canal polaco Eleven Sports, el veterano delantero reconoció que valoraba un cambio a una liga menos exigente físicamente.

«Podría ir a una liga de menor nivel. Tengo casi 38 años, pero me siento bien y lo considero. Quizás sea hora de jugar y disfrutar. No lo descarto», añadió el polaco, ya vinculado al Chicago Fire de la MLS.