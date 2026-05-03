El entrenador Phil Parkinson asumió la derrota con filosofía: su plantilla ha superado las expectativas en su primer año de regreso a la segunda división tras 43 años. Los Red Dragons mostraron garra en el último partido contra el Boro, con goles de Josh Windass y Sam Smith que reflejan su lucha en el Racecourse Ground. Parkinson cree que el grupo apenas está empezando en esta categoría.

«Por lo que los chicos nos han dado como grupo, no creo que pudiéramos pedir más», afirmó Parkinson. «Con una pretemporada juntos, esta plantilla será aún más fuerte el año que viene. Siempre buscaremos reforzarla, pero ahora nos tomaremos un descanso y luego volveremos a intentarlo».