River Plate boicotea a la Asociación Argentina de Fútbol mientras los gigantes de Buenos Aires critican las «normas poco claras» en medio de una investigación por evasión fiscal

En un comunicado oficial, el gigante de Buenos Aires expresó su profundo descontento con el funcionamiento interno de la AFA. «El funcionamiento actual del Comité Ejecutivo carece de las garantías procesales necesarias para asegurar un proceso de toma de decisiones claro y predecible», explicó el club. «Nuestra institución cree que los debates sobre el futuro del fútbol argentino deben llevarse a cabo mediante procedimientos claros y predecibles: con temas incluidos en la agenda con suficiente antelación y sometidos a votación por los miembros pertinentes. En numerosas ocasiones, los procedimientos operativos observados no han reflejado estos mecanismos, lo que ha dado lugar a procesos menos transparentes que los que River Plate está acostumbrado a seguir en el funcionamiento de su propia Junta Directiva».

River argumentó que a menudo se debatían cuestiones críticas sin que se presentaran formalmente para su evaluación o votación, una práctica que, según ellos, estaba muy por debajo de los estándares profesionales de su junta directiva. En consecuencia, el club confirmó: «Hasta que se corrijan los mecanismos mencionados, el club ha decidido no participar en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Fútbol».